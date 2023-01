Termos racistas são abolidos de sistema da Prefeitura de Goiânia após pedido de Defensoria

Os termos “mulato”, “mulata”, “negro” e “negra” foram abolidos do sistema da Prefeitura de Goiânia por serem considerados racistas. A alteração foi feita a pedido da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

A partir de agora, as referências passam a ser “preto” e “preta”. As denominações são as mesmas já utilizadas por questionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo os defensores públicos Marco Túlio Félix Rosa e Salomão Rodrigues da Silva Neto, responsáveis pelo ofício, os termos que constavam no campo de autodeclaração étnico-racial demonstram uma dificuldade comum entre os brasileiros em relação a categorização racial.

As referências anteriormente utilizadas pela prefeitura da capital têm origem escravocrata e reforçam o racismo. Essa é uma das justificativas para o pedido de alteração.

Ainda de acordo com os profissionais, retirar o uso as denominações de cunho discriminatório auxilia no rompimento da utilização de palavras e comentários que estimulam a injúria racial.

O pedido foi feito em dezembro do ano passado e adotado pela Prefeitura de Goiânia na última terça-feira (10).