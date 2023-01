Caso de homens idênticos choca os EUA após resultado intrigante em exame de DNA

Um homem estadunidense encontrou outra pessoa idêntica a ele, com mesmos hábitos, mesmo nome e até o mesmo modelo de óculos. Porém, ficou ainda mais chocado com o resultado do DNA.

Os dois se chamam Brady Feigl, são ruivos, medem 1,80, jogam beisebol e até realizaram a mesma cirurgia no cotovelo. Então, a única decisão que lhes restaram foi realizar o teste para conferir a compatibilidade genética.

Além da diferença de cinco anos de idade, os dois Brady Feigl descobriram que não possuem traços genéticos muito próximos, exceto pelo fato de terem proximidades com europeus.

De acordo com o portal MLB Latinos, a dupla tinha 53% de genes alemães, algo que levou à suposta teoria de que teria ancestrais que vieram juntos para a América do Norte e formaram famílias diferentes.

Com a notícia concreta, os fãs dos “gêmeos” – que jogam beisebol profissionalmente – ficaram decepcionados e ainda sustentam diversas teorias da conspiração sobre o caso.