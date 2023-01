Temporal em Anápolis com vento forte e granizo causou destruição em vários pontos da cidade

A tarde de domingo (15) foi de terror para moradores de diversos bairros em Anápolis. Um grande temporal, com vento forte e granizo, atingiu a cidade e causou transtornos e destruições.

Em setores da região Sul, como o São João e Vale das Laranjeiras, houve queda de árvores e derrubada de muros de residências. Também não foram poucas as casas que tiveram o telhado arrancado pelo vendaval. Adjacências da Vila Fabril, na região Oeste, ficaram alagadas.

A Defesa Civil do município ainda está mensurando o impacto causado, mas já foi possível detectar interdições de vias e falta de eletricidade.

Conforme o chefe do órgão, Rafael Farinha, ainda não há registro de famílias desabrigadas. No entanto, a Prefeitura de Anápolis já disponibilizou abrigo para as que precisarem.

“Equipes das secretarias de Serviços Urbanos, de Obras e da CMTT estão nos locais mais atingidos para que retornem à normalidade, com o apoio da Equatorial”, informou.

Embora a cidade possa receber mais chuva, a expectativa da Defesa Civil é que nada do que foi visto durante a tarde aconteça nas próximas 24h.

“Normalmente, após ocorrência de chuvas muito fortes, principalmente acompanhadas de vendavais, a tendência é de que não aconteça na mesma proporção”, salientou Rafael.

A Defesa Civil, no entanto, lembra que nessa época do ano as precipitações são mais intensas e requer mais vigilância por parte de toda a população.

“Reiteramos a necessidade de que as pessoas sigam importantes orientações de segurança como: se abrigar em local seguro (acima do nível da rua e protegido de árvores e marquises); evitar transitar por vias alagadas; realizar manutenção preventiva em casa (estruturas de telhado principalmente) e ter os números de emergência ao alcance, como o Corpo de Bombeiros (193) e Prefeitura, em casos urgentes relacionados à infraestrutura, pelo 156 e demais canais pela internet”, aconselha.