Academia Hope de Anápolis Recebe Troféu Excelência do Portal 6

Na edição de estreia, a competição foi acirrada, contando com a Hugo e a Sérgio Borges na disputa pelo primeiro lugar

Isabella Valverde - 10 de maio de 2024

Esqueci de falar, o crédito dessa é (Foto: Portal 6/Rafaella Soares)

A comunidade fitness de Anápolis se reuniu para reconhecer o comprometimento das academias locais, com o prêmio Troféu Excelência, promovido pelo Portal 6. Na edição de estreia, na categoria academia, a grande vencedora foi a Hope, que se destacou entre os concorrentes.

A competição foi acirrada, contando com a Hugo e a Sérgio Borges na disputa pelo primeiro lugar, ocupando a segunda e a terceira colocação, respectivamente.

A Hope se destacou não apenas pela qualidade das instalações e equipamentos modernos, mas também pelo compromisso constante em oferecer um ambiente acolhedor e motivador para todos os alunos.

Ao longo do mês de maio, o Portal 6 promoveu a consulta pública e, posteriormente, os mais indicados foram selecionados para a votação final, que aconteceu de forma democrática e transparente no canal do WhatsApp do site.

Os indicados foram cuidadosamente avaliados pela comunidade local, levando em consideração critérios como infraestrutura, variedade de atividades oferecidas, qualificação dos profissionais e satisfação dos clientes.

“Parabéns à Academia Hope e a todos os envolvidos nessa conquista, que reforça o compromisso com a excelência no cenário fitness de Anápolis”, afirmou Weverthon Dias, Diretor Comercial do Portal 6.