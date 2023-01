É muito difícil ser cara de pau e falar na lata para o crush que você está afim dele, é por isso que nessas horas, vale usar as redes sociais a seu favor para dar aquela flertada com o gato para deixar claro suas intenções!

Veja nossas dicas para fazer isso acontecer!

6 maneiras de dizer para o crush que você está afim dele:

1. Fique no pé da pessoa

Esse aqui é um bom ponto de partida! Se você está de fato atrás do crush, mandando mensagens, chamando para sair, levando lanches ou buscando formas de ajudá-lo no trabalho, por exemplo, pode ser uma forma de mostrar suas intenções a ele!

Afinal, uma pessoa interessada, no geral, vai atrás de métodos para entrar mais na vida do alvo, ficar próximo da sua rotina e fazer coisas para que seja lembrado.

2. Pergunte-o sobre a disponibilidade do final de semana

Quer um bom artifício para fisgar o crush?

Mande mensagem a ele bem pretensiosa questionando o que você vai fazer no final de semana.

Assim, você pega um gancho para chamá-lo para fazer algo

3. Marque ele em memes

Marcar em memes nas redes sociais também é mais uma artifício para tentar conquistar o gato.

Isso porque, é uma forma de estar presente no dia do menino e demonstrar o que você lembrou dela!

4. Faça reações nas redes sociais

É muito comum as mulheres usarem das mais diversas interações nas redes sociais para chamar a atenção deles, como as reações nas fotos. Por isso, use esse artifício.

5. Troque likes

Bom, saiba que curtir um bocado de fotos antigas do cara é uma excelente forma de demonstrar suas intenções!

Isso porque, essa é uma tática milenar para voltar a atenção dele para você.

6. Envie mensagens fofas

Por fim, as mensagens fofas são um clássico, como o bom e velho “se cuida” ou “estou com saudade”.

Basicamente, essa técnica é discreta e muito sutil, que acaba conquistando aos poucos seu alvo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!