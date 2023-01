Confusão em bar famoso de Goiânia termina com homem vaiado e expulso; veja

O relato de uma confusão em um bar famoso de Goiânia, localizado no Setor Marista, ganhou as redes sociais no último domingo (15).

De acordo com uma pessoa que presenciou a discussão, tudo começou após um dos envolvidos começar a falar para o ex-namorado que havia bancado ele.

Ofendido, a vítima teria partido pra cima e enforcado o autor, mas logo foi separado por outros frequentadores do local.

Em determinado momento, o homem que começou a discussão quebrou uma taça no chão após arremessar o objeto e foi agredido com socos.

Após a confusão cessar, o autor foi vaiado e expulso do local pelos seguranças.