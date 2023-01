Conheça a cidade apaixonante que é considerada um pedaço da Itália em Goiás

Não é segredo para ninguém que Goiás é um estado que reúne e mistura diversas culturas do Brasil e do mundo.

Próximo a Goiânia, na Região Metropolitana, está localizada Nova Veneza, uma cidade apaixonante e que é considerada um pedaço da Itália em Goiás.

A história do município tem início em 1895, com a chegada dos primeiros imigrantes italianos para a região, que fugiam de conflitos e incertezas econômicas.

O nome é em homenagem a origem dos pioneiros, a região de Veneza, no Norte da Itália, e conhecida pelos canais que são percorridos por gôndola.

As ligações com a Itália não são apenas referentes ao início do povoamento. Até hoje Nova Veneza é conectada a história pelo Festival Italiano, que ocorre anualmente no município e atrai cerca de 100 mil visitantes.

Além do Festival Italiano, outra atração da cidade são as montanhas que cercam o município e dão um ar rústico e histórico para Nova Veneza.