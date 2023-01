Por mais que não seja assim tão comum, algumas mulheres possuem o costume de ingerir sildenafil, ou melhor, a medicação mais conhecida como o famoso Viagra.

Utilizado em vários países distribuídos ao redor do mundo, a ‘pílula azul’ é comercializada pelos Laboratórios Pfizer e foi pensada exclusivamente para o uso de homens.

Isso porque dentre as suas funcionalidades, destaca-se o combate a disfunção erétil, permitindo que o público alvo tenha uma melhora na saúde sexual e possa também contar com as ereções por um maior tempo.

Para que possa obter o resultado esperado, o Viagra relaxa os músculos ao redor dos vasos sanguíneos do órgão sexual, fato este que permite a retenção de uma maior quantidade de sangue nestes locais, favorecendo a ereção.

No entanto, a ‘pílula azul’ não é somente maravilhas. Acontece que segundo o British Health Service (Serviços de Saúde Britânicos), muitos pacientes que consomem o medicamento acabam desenvolvendo efeitos colaterais, como é o caso de ondas de calor, dores de cabeça, congestão nasal, indigestão, náuseas e tonturas.

Além disso, especialistas também relatam a possibilidade de arritmias, ataques cardíacos, hemorragias no cérebro, derrame, hipertensão e em casos mais extremos, a ingestão pode levar até mesmo a uma morte súbita.

Porém, o que muitos ainda se perguntam é o que pode acontecer caso uma mulher decida tomar a pílula. Por conta dessa dúvida, trouxemos uma explicação.

Médico explica o que acontece quando uma mulher toma Viagra

Bem, mesmo que a formulação não tenha sido desenvolvida para atender mulheres, o médico especializado em saúde sexual, Anand Patel, relatou para a revista médica The Patient que no público feminino, o medicamento pode causar uma pequena melhora no fluxo sanguíneo dos órgãos genitais.

Todavia, o especialista deixa claro que isso não necessariamente vai significar que haverá um positivo prazer sexual durante a relação.

Mas, ao contrário do que foi dito pelo médico, um ensaio realizado em 2008 financiado pela Pfizer demonstrou que o Viagra pode sim trazer uma certa contribuição para as mulheres, mais especificamente para aquelas que apresentaram disfunção após passarem por tratamentos para curarem a depressão.

Vale ressaltar que não é porque foi notado uma maior sensibilidade nos órgãos genitais, que realmente a ‘pílula azul’ vai aumentar o desejo sexual feminino.

Para mais, assim como no caso dos homens, o consumo das mulheres também possui riscos. Por mais que até o momento não existam pesquisas especificas voltadas para isso, acredita-se que os efeitos colaterais possam ser semelhantes em ambos os gêneros.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!