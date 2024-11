Onde assistir Goiás x Novorizontino pela Série B neste domingo (24)

Partida será realizada no Estádio da Serrinha, em Goiânia, a partir das 18h30

Augusto Araújo - 23 de novembro de 2024

Goiás e Novorizontino se enfrentam neste domingo (24). (Foto: Divulgação/GEC/ Novorizontino)

Após não conseguir se manter vivo na briga pelo acesso à Série A de 2025, o Goiás enfrenta o Novorizontino pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B, neste domingo (24).

A bola vai rolar a partir das 18h30, no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia.

O Esmeraldino vem de uma impressionante sequência de seis vitórias na segunda divisão. A mais recente foi um 4 a 0 diante do Amazonas, jogando fora de casa.

Contudo, mesmo com o ótimo resultado, não foi o bastante para o Alviverde. Com 60 pontos, o time pode até empatar em pontos com o Ceará, 4º colocado na Série B, mas por ter menos vitórias, não poderá ultrapassá-lo.

Já o Tigre ainda briga para subir à Série A, se encontrando em na 3ª posição, com 64 pontos, e ainda pode ser ultrapassado pelo Sport, na 5ª colocação, com 63 pontos.

No entanto, a equipe não vem de um bom retrospecto. Nos dois últimos jogos, perdeu para o Operário-PR e empatou contra o Paysandu, por 1 a 1, no último sábado (16).

O confronto deste domingo (24) terá transmissão do Sportv, pela TV a cabo, e pelo Premiere pelo sistema de pay-per-view.

A plataforma online Globoplay também irá repercutir todas as emoções do duelo em tempo real, pelas mídias digitais.