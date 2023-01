Homem retira o mármore dos túmulos da mãe e do irmão para fazer mesa em Anápolis

Após descobrir que o túmulo onde parentes estavam enterrados havia sido violado, um homem procurou a Central de Flagrantes de Anápolis para registrar o caso.

O episódio ocorreu no Cemitério São Miguel, no Bairro São Jorge. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido em dezembro de 2022.

O suspeito retirou mármore dos túmulos da mãe e do irmão e com as pedras pretendia fazer uma mesa para a chácara dele em Joanápolis.

De acordo com o autor da denúncia, em nenhum momento ele foi informado pela administração do cemitério de que havia ocorrido a violação das sepulturas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.