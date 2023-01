Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a desvendar mistério do sumiço de oito familiares de Brasília

Desde a última quinta-feira (12) o desaparecimento de oito integrantes de uma família ganha novos episódios em uma história envolta de mistérios. A estratégia é colher evidências, como os trajetos dos carros, para desvendar o desaparecimento da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, dos filhos gêmeos dela – Rafael e Rafaela, com seis anos, e Gabriel, de sete anos. Além deles, não se sabe o paradeiro do pai, Thiago Gabriel Belquior, de 30 anos, os pais dele, Marco Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos e Renata Juliene Belquior, 52, e da irmã dele, Gabriela Belquior, de 25 anos.

Um dia após o registro do boletim de ocorrência do sumiço deles, um Renault Clio Preto, de propriedade de Elizamar, foi encontrado totalmente destruído pelas chamas, na GO – 436, próximo à Cristalina. Nele, estavam quatro ossadas, sendo uma de adulto e três de crianças. “Que foi crime a gente tem plena certeza, porém a autoria é duvidosa”, disse ao Portal 6 o delegado responsável pelas investigações em Goiá, Cassius Zamó.

Entretanto, não foi possível identificar as vítimas por conta do estado em que os corpos foram encontrados. Por isso, aguarda-se o laudo da Polícia Técnico Científica.

Já na manhã do último sábado, ou seja, cerca de 12 horas depois, um Fiat Siena foi encontrado em condições semelhantes na BR- 251, próximo ao município mineiro de Unaí. O carro pertence ao sogro de Elizamar e pai de Thiago. Dois corpos adultos também foram encontrados carbonizados dentro do veículo.

Para tentar desvendar o mistério, uma espécie de força-tarefa foi montada com policiais dos dois estados, além do Distrito Federal. Na segunda-feira (16) policiais recuperaram imagens de câmeras de segurança para traçar o itinerário dos veículos afim de apurar evidências que podem solucionar os crimes.

O que se sabe é que Elizamar desapareceu na quinta-feira (12) após um dia de expediente, que durou até 21h20, em um salão localizado na Asa Norte, no qual é proprietária. Depois seguiu para o Condomínio Residencial Novo Horizonte, no Itapoã, onde ficou até cerca de 23h20.

A reportagem entrou em contato com a delegacia civil de Unaí, mas não obteve retorno.