Quem circula diariamente pelas ruas de Goiânia já viu milhares de propagandas espalhadas em placas, faixas e outdoors.

No entanto, algumas acabam repercutindo mais do que outras e os motivos são diversos.

Para mostrar que as campanhas são uma fonte inesgotável de criatividade, separamos uma lista com 6 placas e fachadas inacreditáveis encontradas em Goiás.

A divulgação de todas elas geraram reações que vão de meme a apoio público pela iniciativa.

1 – Montagem de sanduíche

“55.000 jeitos de montar o seu. #MimMonta”, diz o outdoor que foi instalado em uma das ruas da capital e utiliza linguagem informal para chamar a atenção do público e gerar discussão sobre o uso incorreto do português.

2 – Erro gramatical chamando a atenção para um problema grave na sociedade

“Machimso. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Erro grave é não mudar isso”. Proposital, o erro na palavra “machismo” chama a atenção, mas a verdadeira intenção é conscientizar sobre a agressão contra mulheres no Brasil.

3 – “Barbearia”, só que ao contrário

A placa instalada na fachada de uma barbearia, no Setor Vila Nova, em Goiânia, chamou a atenção por ter sido instalada ao contrário. Ao invés de estar escrito “barbearia, estava “airaebrab”.

4 – Errado em não beber o café?

A placa instalada na traseira de um ônibus traz a marca do produto e dois simpáticos burros dizendo: “só quem não bebe é nóis (sic)”. Muitos usuários questionaram se seriam menos inteligentes ao não consumir o produto.

5 – Maternidade, mas sem imagem de bebês, partos ou mulheres

“Maternidade Dona Íris, 10 mil partos humanizados e 100% de atenção a mulher”. Neste caso, o que chama a atenção são as imagens utilizadas – um homem que aparenta ser um construtor e um trator de obras.

6 – Mau gosto ou falta de revisão?

Por fim, um que gerou bastante discussão pela mensagem passada foi um outdoor instalado em frente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), na capital. “Não é capaz”, diz o anúncio com a imagem de uma pessoa com síndrome de down.

O local escolhido e os dizeres levaram usuários a discutir se era mau gosto da empresa ou falta de revisão.