Ganhou o prêmio de R$ 60 milhões na loteria, mas ficou pobre após gastar o dinheiro com o que mais amava

Um homem tem dado o que falar após contar como foi ganhar £ 10 milhões (cerca de R$ 60,4 milhões) na loteria e depois perder tudo investindo no que mais amava.

John McGuiness é britânico e contou que é um torcedor apaixonado no Livingston FC e, por isso, a primeira coisa que quis após se tornar milionário foi colocar boa parte no time.

Ele mencionou ter sido “convencido” a invesir £ 4 milhões, comprando a administração do mesmo clube. E deu tudo muito errado.

O ex-porteiro de hospital ganhava apenas £ 150 por semana antes de tirar a sorte grande na loteria. Ele explicou que entregou £ 750 mil para a esposa e investiu o restante em duas mansões gigantes.

Seis carros na garagem foi uma realidade que durou algum tempo para o apostador. BMW, Jaguar, Ferrari, Mercedes e Bentley foram alguns dos carros luxuosos adquiridos, além de roupas de grife e um apartamento à beira do mar.

A questão é que todos os investimentos ruins e ostentações de John fez com que ele chegasse à estaca zero novamente. Neste momento de desespero, a decisão foi culpar o ex-sócio Dominic Keane.

No tribunal, o britânico afirmou que foi induzido a assinar empréstimos e comprar o time. Porém Dominic foi absolvido e John permaneceu falido, sem carros, mansões e repleto de dívidas.

“Keane desabou no banco das testemunhas e disse que havia perdido sua casa. Mas sou o único que perdeu tudo. Tive as Ferraris, o guarda-roupa de grife e as férias de luxo”, desabafou à mídia local.

“Tive tudo o que sempre sonhei e muito mais e agora estou preocupado em como pagar as compras”, concluiu.