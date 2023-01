Restaurante com o melhor frango frito do mundo chega a Goiânia após anos de espera

Reconhecido por ter o melhor frango frito do mundo, o KFC chega a Goiânia após anos de espera. A franquia já está em funcionamento no Shopping Flamboyant.

Originária dos Estados Unidos, a loja abriu as portas com uma decoração clássica e um cardápio com a especialidade em várias versões.

Sem dúvidas o principal produto do KFC é o frango frito, servido em balde ou nos combos com sanduíche, refrigerante e batata.

Ele está instalado na área de alimentação do Flamboyant, localizada no terceiro piso do centro comercial.

Criada em 1952, nos Estados Unidos, esta será a segunda loja da franquia em Goiás, sendo a primeira em Goiânia. Em 2022, o restaurante inaugurou uma unidade no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia.