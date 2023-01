Conheça a cidade goiana que encanta e é cortada por um dos rios mais bonitos do Brasil

Quem mora em Goiás já deve ter ouvido falar de Itumbiara, cidade localizada na divisa com Minas Gerais e terra natal da dupla Jorge e Mateus.

No entanto, o município tem muito mais atrativos do que estes ditos anteriormente. Um deles é o Rio Paranaíba, um dos mais bonitos do Brasil.

Outra beleza natural da cidade que merece destaque é a Cachoeira do Salitre, localizada na zona rural e que atrai diversos turistas.

O município abriga a Ponte Affonso Pena, histórica por ser a primeira ponte pênsil do Brasil e que leva o nome do presidente que a construiu na época.

Os amantes de pescaria também tem um ótimo motivo para visitar a cidade. Itumbiara possui uma represa de 150 quilômetros, considerada uma das melhores do Brasil para fisgar o peixe tucunaré.

De acordo com a prévia do Censo 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município é o 10º maior do estado, com pouco mais de 113 mil habitantes.