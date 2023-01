Circuito de ações teatrais em Anápolis vai discutir universo feminino

A Escola de Teatro de Anápolis irá receber no próximo sábado (21) o projeto “Eu Feminino: Uma Nova Construção”. O trabalho faz parte de um circuito de ações teatrais do grupo anapolino Matula Cênica.

A atividade propõe ao público trazer o foco para o universo feminino e feminista. Toda oficina e apresentação da performance mostra pesquisas, discussões e das provocações feitas pela diretora Maria a De Maria Quialheiro.

Talita Barbosa, uma das organizadoras do projeto, explicou sobre os anseios de trazer essa temática para discussão no cenário anapolino.

“Pretendemos ainda investigar a construção cultural em torno do gênero feminino e seu lugar dentro da sociedade atual, criando, a partir deste estudo, a dramaturgia para o espetáculo, norteando o grupo por meio de discussões durante o processo de montagem, nas oficinas e bate papos posteriores”, explicou a proponente do projeto.

A oficina de Teatro Livre & Feminista é gratuita e necessário ter a idade mínima de 16 anos e fazer a inscrição

através do link no perfil do Instagram @matulacenica. Toda atividade será ministrada na Escola de Teatro de Anápolis neste sábado (21) e serão divididos em dois momento das 09h às 12h e de 14h às 17h.

Ainda no mesmo dia irá ocorre uma cena performativa Travessias Feministas, às 19h, com entrada franca ao público.