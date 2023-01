Veja os municípios de Goiás que receberão mais chuva durante o final de semana

Moradores de Goiás podem preparar tanto o guarda-chuva quanto o ventilador ou o ar-condicionado neste fim de semana. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo), a previsão é de muito calor e pancadas de chuvas isoladas que podem cair em todas as regiões.

Para o sábado (21), a tendência é que a combinação entre umidade e altas temperaturas favoreça a formação de áreas de instabilidade. Com isso, municípios como Jataí, Goiandira e São Simão podem ser castigados com chuvas fortes, em volume acima de 15 mm em curtos períodos de tempo.

A tendência é que o domingo (22) tenha prognóstico semelhante e não haja muitas alterações nas condições do tempo. As precipitações, contudo, podem vir mais fortes nas cidades de Anápolis, Jataí e Cristalina, que têm previsão acima de 20 mm para cada uma.

Na capital, o boletim do Cimehgo aponta que os dois dias serão de variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas. A mínima será de 19°C e a máxima de 30°C, com umidade do ar variando entre 50% e 95%.

Os moradores destas localidades devem ficar atentos e evitar se abrigar embaixo de árvores ou locais próximos a fios de alta tensão. Isso porque as chuvas esperadas para o fim de semana tendem a vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.