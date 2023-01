Empresário é um dos ganhadores de prêmio acumulado na loteria e decide cumprir promessa que fez a funcionário

Um empresário decidiu cumprir a promessa que fez ao funcionário antes de ganhar na loteria e acabou se tornando uma inspiração no mundo todo pelo gesto generosamente grandioso.

Michael Winfield, de 48 anos, vive em Maryland (EUA) e é proprietário de uma companhia de construção. Ele explicou que teria apostado em um bilhete após perceber que o prêmio estava acumulado em US$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões).

Depois de esquematizar uma rápida sequência de números, pediu para o funcionário conferir o resultado, quando fosse revelado, pois estaria ocupado. E, se ganhasse, dividiria o valor com ele.

“Um colega meu estava prestes a ir a uma loja próxima para almoçar. Eu pedi para verificar vários bilhetes de loteria que eu tinha na minha carteira”, relembrou à mídia local.

Segundo Michael, o funcionário ficou estático quando percebeu que o chefe teria tirado a sorte grande e sido contemplado com US$ 50 mil (aproximadamente R$ 240 mil).

Então, ao ficar sabendo do resultado, o empresário imediatamente recordou a promessa e dividiu metade com o parceiro. “Não me arrependo nem por um segundo. Minha palavra é a minha palavra”, destacou.