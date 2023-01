Mulher volta da licença maternidade e fica supresa com o que esperava por ela na empresa

Uma mulher retornou da licença à maternidade e informou que precisaria pedir demissão. O problema foi a surpresa que recebeu de um colega de trabalho após anunciar a decisão.

Ela, que preferiu não se identificar, fotografou o bilhete do profissional da empresa que dizia “recebeu salário para não fazer nada. Desalmada moralmente falida”.

O choque foi enorme, mas a vítima preferiu não discutir. Pelo contrário, apenas mandou a foto para uma advogada imediatamente e o “presente de grego” foi publicado no LinkedIn.

Pouco depois a empresa e o homem foram identificados. Jon Dileno, autor da barbaridade, quis se redimir – temendo pela demissão – e pediu desculpas à mãe ofendida. “Não reflete meus valores e nem os valores da companhia”, destacou.

No entanto, as autoridades do local não perdoaram a atitude. “A atitude de Jon foi inapropriada e pouco profissional. Claramente tomada no calor do momento”. Posteriormente, foi divulgado que o agressor foi mandado embora da equipe.

Os internautas repudiaram a frieza dele. “A mulher passa nove meses carregando outro pessoa dentro de si, trabalhando corretamente durante oito. Passa por um parto, amamentação, noites em claro, dores, mas tem que vir um bonitão dizer que ela não fez nada”, disse uma.

“Achei pouco ter sido identificado e desligado”, disse outra internauta, em tom de ironia.