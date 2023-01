Anápolis e Goiânia receberão espetáculo que inspirou obra cinematográfica

A comédia Minha Vida em Marte, da atriz Mônica Martelli, está prevista para chegar em Anápolis no dia 04 de março, e em Goiânia, no dia 05 de março. O espetáculo é um dos maiores sucessos do teatro nacional.



A peça de Mônica Martelli já levou mais de 300 mil espectadores ao teatro. Dela se originou a versão cinematográfica, que foi acompanhada por mais de 5 milhões de pessoas.

“Minha Vida em Marte” é uma continuação da saga da personagem Fernanda que surgiu pela primeira vez no teatro em 2005, quando foi lançada a comédia “Os Homens São de Marte…E é pra Lá que eu Vou”.



A trama da peça fala sobre amor, e abre uma discussão sobre o empoderamento feminino, além de mostrar a personagem procurando respostas sobre a sobrevivência conjugal. Mônica Martelli leva ao teatro a peça em formato de monólogo bem-humorado que aproxima através do riso, usando como suporte suas próprias experiências.



O primeiro lote dos ingressos será liberado no site culturareservas.com. A primeira sessão acontece no dia 04 de março, em Anápolis, às 19 horas, no Centro de Convenções. Já no dia 05 de março, em Goiânia, no Teatro Rio Vermelho, às 18 horas.



Outras informações sobre o espetáculo podem ser adquiridas pelo telefone (62) 9 9311-9322.