Após piora clínica, siamesa Valentina passa por nova cirurgia em Goiânia

A gêmea siamesa Valentina Prado voltou a ter piora no quadro clínico e teve que passar por uma nova cirurgia, em Goiânia. A atualização foi divulgada no último boletim médico, emitido na noite deste sábado (21).

A menina foi separada da irmã, Heloá, no dia 11 de janeiro e, desde então, segue internada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). Segundo a unidade de saúde, Valentina apresenta persistência das crises convulsivas e necessidade de anticonvulsivantes altas doses.

Em acompanhamento pela equipe do cirurgião pediátrico Zacharias Calil, a criança passou por exame de imagem que evidenciou uma suboclusão intestinal. Com isso, foi realizado um novo procedimento para realizar a desobstrução parcial do órgão.

Após a cirurgia, a gêmea voltou para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, respirando com ajuda de aparelhos e em coma induzido. Ele segue recebendo dieta parenteral (pelas veias), assim como a irmã Heloá, que está extubada.

Na última quinta-feira (19), em entrevista ao Portal 6, Zacharias Calil afirmou que alta para Valentina demoraria, no mínimo, dois meses. O médico, referência neste tipo de procedimento há duas décadas, explicou ser comum que a “gêmea maior” tenha mais dificuldade na recuperação.

As siamesas nasceram em Guararema (SP) e eram unidas pela bacia. Antes da separação, elas dividiam o tórax, abdômen, bacia, fígado, os intestinos delgado e grosso e a genitália. O procedimento durou mais de 15 horas e contou com 50 profissionais.