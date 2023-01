Homem vê grande noite virar pesadelo depois de levar duas mulheres para casa em Anápolis

O que prometia ser uma grande noite, acabou virando pesadelo para um homem de 53 anos em Anápolis. Ele passou por maus bocados neste sábado (21) depois que teve dinheiro e pertences de sua casa roubado por duas mulheres.

A vítima acredita que caiu no golpe do ‘boa noite, Cinderela’. Ele as conheceu em bar no Centro onde tomava cerveja. As moças, segundo o homem, pediram-no para ir para a casa dele.

No caminho, uma delas pegou o celular da vítima para pedir um caixa de cerveja para o trio. Já em casa, ele acabou dormindo, supostamente por um sedativo colocado na bebida.

Quando acordou, teve a grande surpresa: as mulheres haviam ido embora e levado seus pertences. Logo de cara ele notou que as golpistas fizeram saques e transferências em sua conta digital no valor de R$ 1,2 mil.

Da casa, levaram dinheiro, duas caixas de som, três aparelhos elétricos, uma bolsa preta, quatro calças jeans, cinco camisetas, um par de tênis e R$ 880 em espécie. As mulheres ainda desativaram do celular dele o aplicativo do banco.

O homem procurou a polícia para denunciá-las, mas as suspeitas ainda não foram encontradas.