Irmão denuncia que golpistas estão pedindo dinheiro para pagar funeral de cabeleireira assassinada com filhos

Irmão da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, Ismael da Silva usou as redes sociais para denunciar que golpistas estão se passando por parentes para pedir dinheiro para supostamente pagar funeral dela e dos três filhos.

Elizamar foi encontrada morta, juntamente com os filhos Rafael e Rafaela, de 06 anos, que eram gêmeos, e Gabriel da Silva, de 07, no dia 13 de janeiro, em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal (DF).

“São pessoas querendo se aproveitar da situação”, afirmou o homem. “Peço encarecidamente que desconsidere qualquer tipo de pedido pois não tem relação com a família de Elizamar da Silva”, completou.

Além de condenar a atitude dos golpistas, Ismael revelou detalhes do sepultamento da irmã e dos sobrinhos, que será realizado nesta segunda-feira (23), às 14h, no cemitério de Planaltina.

Nos comentários, usuários se revoltaram com o comportamento dos criminosos que estão utilizando o nome da família para aplicar golpes.

“Meus sentimentos. Não acredito que tenha gente tão miserável se aproveitando dessa barbárie”, disse um.

“Como as pessoas têm coragem de se aproveitar de uma situação dessas”, questionou outra.

CRIME MISTERIOSO

Elizamar e os três filhos foram mortos e encontrados carbonizados em Planaltina de Goiás, no dia 13 de janeiro. Os corpos foram identificados na quinta-feira (19).

Além dos quatro integrantes da mesma família, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elizamar, foi identificado depois de também ser localizado morto e esquartejado.

No total, são 10 pessoas da mesma família desaparecidas. Sete corpos já foram encontrados e cinco tiveram a identidade confirmada.

Existe a suspeita de que os outros dois corpos pertençam a Renata Juliente e Gabriela Belchior, mãe e irmã de Thiago Belchior, marido de Elizamar e suspeito de ser o mandante do crime.

Três homens já foram presos pela PCDF por participação no crime: Horário Carlos Ferreira Barbosa, Fabrício da Silva Canhedo e Gideon Batistas de Menezes. Carlomam dos Santos Nogueira, está sendo procurado e é considerado foragido.