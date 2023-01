Aprenda com economista e professor da UEG como começar a investir

Muito se fala sobre investir, mas por onde e como começar ainda é um tema pouco explicado. Neste mercado, o indivíduo deve pensar nos riscos que pode correr ao escolher onde aplicar o capital, especialmente para não perder dinheiro com ações de empresas que estão em baixa.

No segundo episódio do Portal 6 Economia, você vai ouvir diretamente de um especialista sobre quais são os melhores investimentos para iniciantes. O profissional também vai tirar dúvidas sobre como ficam os clientes do Nubank diante do rombo na Americanas.

Para isso, convidamos o economista, professor da Universidade Estadual de Goiás e especialista em Macro economia, Júlio Paschoal.

Este produto é apresentado por Aglys Nadielle e editado por Elvis Diovany.

