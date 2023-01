Dono de comércio em Anápolis é preso por importunação sexual contra as próprias funcionárias

Um homem foi preso por importunação sexual de quatro funcionárias que trabalhavam para ele. A detenção aconteceu nesta segunda-feira (23), em Anápolis.

Segundo a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), o suspeito assediava as mulheres e ainda as humilhava e agredia fisicamente.

Segundo a delegada Isabella Joy, o homem também está sendo investigado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) por estupro de vulnerável.

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito, ou seja, sem prazo para liberação. O pedido foi acatado pela Justiça.

O homem seguirá detido enquanto as investigações avançam.