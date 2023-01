Motoristas de Goiânia poderão receber multa de até R$ 2,093,47 da GCM

A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) já atua na fiscalização do trânsito da capital, conforme convênio firmado com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Goiás no fim do ano passado. Inicialmente os guardas têm função de educar os motoristas, mas devem passar a multar os infratores em breve.

Em nota ao Portal 6, a GCM explica que a parceria com o Detran prevê a atuação e fiscalização “observando as competências estaduais relacionadas ao trânsito”. Isso significa, por exemplo, que os agentes estariam aptos a aplicar o teste do bafômetro nos condutores goianienses e até a identificar infrações gravíssimas, cuja a multa pode chegar a R$ 2,093,47.

Até o momento, 33 guardas concluíram o curso de capacitação do Sistema Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e podem atuar na função. O objetivo, segundo a instituição, é que este número chegue a 100 até o fim deste ano. Uma coordenadoria foi criada no âmbito da guarda para gerir a formação e chefiar as ações.

A primeira ação da guarda no convênio foi a participação na campanha de volta às aulas para conscientizar pais e alunos quanto ao respeito no trânsito, que se intensifica no período. Desde então, a GCM também tem atuado na educação de motociclistas e no reforço ao uso correto do cinto de segurança.

Para as próximas semanas, está prevista uma operação educativa com foco nos pedestres. Apesar de reforçar que respeita o trabalho e os integrantes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), a GCM informa que o convênio é somente com o Detran e que, portanto, não tem parceria com a pasta na atuação direcionada ao trânsito.