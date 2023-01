O que já se sabe sobre o goiano foragido que destruiu peça raríssima no Palácio do Planalto

O vândalo identificado como Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos e morador de Catalão, no Sudeste de Goiás, tem passagens na polícia pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

O Portal 6 apurou que ele foi detido duas vezes, por estes delitos, no ano de 2017. Antônio Cláudio foi filmado pelo circuito de segurança do Palácio do Planalto destruindo o relógio Balthazar Martinot, trazido para o Brasil em 1808, por Dom João VI.

Os dois processos pelos quais o suspeito responde foram arquivados, mas ele é considerado foragido desde o dia 18 de janeiro, quando foi feito o último registro do carro dele circulando por Catalão.

A investigação dos atos golpistas cabe à Polícia Federal. Contudo, a Polícia Civil de Goiás também auxiliou na busca de informações a partir de denúncias anônimas que o identificaram.

Sabe-se que ele deixou a cidade goiana no dia 1º de janeiro e chegou a Brasília na madrugada de 02 de janeiro. Antônio Cláudio retornou a Catalão no dia 09 de janeiro, após os ataques às sedes dos três Poderes.

A Polícia Civil também apurou que o homem participou de um bloqueio na BR-050, após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais.