Secretário admite erro e obras da Praça Cívica devem levar mais cinco meses para serem concluídas

Após sucessivos atrasos, as intervenções na Praça Cívica para as obras do BRT Norte-Sul, em Goiânia, ainda devem levar mais cinco meses para serem concluídas. O novo prazo de entrega, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), é 30 de junho.

O titular da pasta, Denes Pereira, disse em entrevista à Rádio Bandeirantes que houve erro de execução no cronograma ao colocar o ponto como o último a ser entregue. Denes é o quarto secretário de infraestrutura na gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e está à frente da Seinfra desde outubro do ano passado.

“Infelizmente, eu não sei o porquê, programaram a obra para deixar os últimos 5%, 6% em um local como a Praça Cívica, que é tão importante para a mobilidade urbana da cidade. Eu acho que foi um erro de execução, isso lá atrás. A gente sabe que finalização de obra é um momento mais delicado, é realmente mais lento”, avaliou.

De acordo com ele, o trecho, que segue até o Terminal do Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia, está 95% concluído e será inaugurado no primeiro semestre. “Nós estivemos reunidos pessoalmente com o consórcio do BRT, cobrando para que essa programação de entrega de toda a obra deste primeiro trecho seja cumprida pela empresa de uma vez por todas, em 30 de junho”, apontou.

Entre as justificativas para os adiamentos consecutivos, está a demora na autorização por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o remanejamento de uma adutora no local. O período chuvoso, tanto em 2021 quanto em 2022, também foi culpado pela demora na conclusão dos trabalhos.

As obras na Praça Cívica tiveram início em julho de 2021 com a promessa de entrega em 75 dias, ou seja, ainda em outubro daquele ano. Desde então, pelo menos cinco novas datas para a conclusão foram divulgadas pela Prefeitura de Goiânia e não foram cumpridas.