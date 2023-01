Shows de artistas internacionais que Goiânia pode receber ainda em 2023

O ano de 2023 mal começou e o anúncio de vários shows de artistas internacionais já começa a preencher o calendário de amantes da música no país. A apoteótica apresentação da Banda Guns N ´Roses, em Goiânia, em setembro do ano passado, mostra que o estado tem público e estrutura para receber mega eventos ou mesmo shows avulsos de artistas que já cravaram o nome na história.

Mas, por enquanto, há a confirmação do show do ex-vocalista do Iron Maiden, Paulo Di´Anno no próximo dia 01º. O evento está marcado para ocorrer no Bolshoi Pub, no Setor Bueno, a partir das 21h.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos, de forma online, por meio do site Clube dos Ingressos. Os valores para o segundo lote variam de R$ 150 (meia) a R$ 600 (Meet and Great). O show faz parte da turnê “The Beast is Back” e contará também com a apresentação da banda brasileira Noturnall.

No entanto, para quem acha que é só isso, há uma expectativa de que novos shows com presenças internacionais aconteçam na capital até o final do ano.

Uma delas é que a cidade receba o show da banda mexicana RBD. O quinteto divulgou, recentemente, os municípios que irão receber uma apresentação do grupo em 2023. Entretanto até agora, apenas São Paulo e Rio de Janeiro foram confirmados.

Mesmo assim, é provável que o quinteto amplie a rota e que Goiânia seja inserida na listagem. Em 2006, por exemplo, o grupo fez uma passagem na capital e em cidades como Vitória, Recife e Curitiba.

Outra previsão diz respeito ao tradicional Festival Vaca Amarela. Em setembro de 2017, o evento contou com as apresentações de Max Capote, do Uruguaia, e da banda argentina, Corazones Muertos.