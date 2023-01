O maracujá é famoso por seu sabor inigualável e propriedades calmantes. A fruta dá um show em sobremesas, refrescos e remédios! Mas não só a polpa ou suas flores e folhas, a casca do maracujá também é mais uma parte do vegetal que possui maravilhosos benefícios para o nosso organismo.

Por isso, pensando em quem não sabe disso e vive descartando essa parte envolta da polpa, hoje viemos com uma lista de utilidades. Acompanhe!

Casca do maracujá tem utilidades impressionantes que nem todos sabem; veja a lista:

Começando nossa lista, você pode fazer uma deliciosa geleia com a sua casca do maracujá ou fazer uma farinha super rica em nutrientes.

Para o segundo caso, o site Taeq tem um passo a passo muito simples. Veja:

Você vai precisar colocar as cascas por alguns minutos no forno até elas ficarem torradas e processar tudo com um mixer ou multiprocessador.

Assim, você pode consumi-la com frutas, sucos ou vitaminas.

Enquanto isso, para a geleia basta cozinhar as cascas na panela de pressão por 30 min. Depois é só aproveitar a parte branca da casca e batê-la no liquidificador com o suco de maracujá. Quando obtiver um creme, jogue na panela junto com o açúcar, cozinhe por 1 hora e pronto!

Outra coisa que essa casca pode te ser útil é para regular o seu intestino.

Pode não parecer, mas essa parte da fruta possui muitas fibras, isso quer dizer que ela ajuda no funcionamento do intestino.

Além disso, ela dá sensação de saciedade e ainda tem função detox.

E não para por aí, a casca de maracujá tem um efeito poderoso sobre a diabetes.

O que acontece é que ela ajuda no controle da glicose e diminui os níveis de açúcar no sangue, evitando picos de insulina muito comuns nos diabéticos.

Sendo assim, obviamente, a casca também auxilia no colesterol, ou seja, ela diminui os níveis de colesterol ruim, já que a pectina, um de seus nutrientes, faz uma “limpeza total” no seu organismo, normalizando esses níveis.

Por fim, essa casca ainda é rica em vitamina B3, que melhora a circulação e alivia a enxaqueca.

Ademais, ainda encontramos ferro nela, que combate a anemia.

Fósforo, que melhora o funcionamento dos músculos e cálcio, que fortalece ossos e dentes; e o sódio, que auxilia nossas funções vitais do organismo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!