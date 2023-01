Consumidores terão outra forma de pagar conta de luz em Goiás. Resolução aprovada nesta terça-feira (24) obriga todas as distribuidoras de energia a oferecerem o PIX como opção de forma de pagamento para a conta de luz. Isso deve ocorrer sempre que os consumidores solicitarem essa opção.

As distribuidoras, assim como a Equatorial, também podem disponibilizar o QR Code para o pagamento de PIX da conta de luz, independente da solicitação do consumidor.

Como essa modalidade não é oferecida por muitas empresas, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) decidiu regulamentar o assunto para garantir tratamento isonômico a todos os consumidores do país.

De acordo com Ricardo Tili, diretor relator do processo, “o Pix veio para modernizar o sistema de pagamentos no Brasil e o setor elétrico não podia ficar de fora”.

“Cabe à Aneel exigir que todas as distribuidoras ofereçam essa opção, que tem as vantagens de ser instantânea e de facilitar a operacionalização por parte das empresas”, disse.

As distribuidoras terão 120 dias para se adaptarem à nova regra. A Aneel espera que a medida sirva para aprimorar a experiência do consumidor, evitando problemas decorrentes da demora para o reconhecimento dos pagamentos realizados pelos meios convencionais.

Além disso, as tarifas cobradas pelas instituições bancárias pelo QR Code do PIX são mais baratas do que as demais, o que não necessariamente implica em revisão do preço da tarifa.