Goiânia está com vagas abertas para quem quer fazer procedimentos estéticos gratuitos

Se você já pensou em fazer um procedimento estético, mas o valor não coube no seu orçamento, este pode ser o momento. A Faculdade ITH, em Goiânia, está oferecendo vagas gratuitas para interessados em atendimentos como limpeza de pele e peelings.

No total, são 35 vagas, gratuitas para procedimentos estéticos corporais, faciais e capilares. Os serviços são realizadas por pós-graduandos em Estética Avançada e contam com supervisão de especialistas da instituição.

Os atendimentos serão realizados nesta sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29). Os interessados devem realizar agendamento via WhatsApp pelo número (62) 3773-7017. As inscrições seguem até as vagas esgotarem.

Entre os procedimentos ofertados estão limpeza de pele e peelings físicos, além de intradermoterapia que utiliza micro agulhas para aplicar vitaminas e tratar de manchas, flacidez e rugas.

A ITH está localizada na Rua 103, no Setor Leste Universitário. Os serviços oferecidos à comunidade serão realizados no local.