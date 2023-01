Carnaval de 2023 em Anápolis tem todas as atrações reveladas

O carnaval de 2023 em Anápolis terá muito agito. Nos próximos dias 10 e 11 de fevereiro, o município vai receber mais uma edição do ‘Bloquinho dos Cumpade’.

Neste ano, o evento contará com um line-up caprichado e cheio de variedades. Estarão presentes na sexta-feira (10) as atrações Pedro Sampaio, Low, 2Gether, Hand Up e Will.



Já no sábado (11) quem vai marcar presença é o grupo Kamisa 10, MC Jacaré, DJ Roberta Gato, DJ Demik e Allef.

O evento irá acontecer na Estância Nobel. Os ingressos custam a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos de forma online, pelo site BaladaApp ou presencialmente no Frigorífico Goiás, Loja TXC, MP Home ou na Visótica.



Outras informações podem ser tiradas através do Instagram do Bloquinho dos Cumpade.