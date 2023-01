Casal recebe bilhete revelando segredo horrível da casa onde eles vivem

Um casal decidiu comprar uma casa de 130 anos de construção, mas acabou recebendo uma surpresa horrorosa: um bilhete contando sobre os segredos bizarros de lá.

Identificados como Courtney e Matt, os novos moradores contaram tudo no perfil do TikTok. Segundo a dupla, foi entregue um papel do último sobrevivente da família que vivia no imóvel, revelando sobre quartos e cômodos escondidos.

“Recebemos uma carta de alguém do Canadá. Ele diz: ‘Deixe-me apresentar. Sou o último membro sobrevivente da família Madison que já foi dona da casa e cresci nela’”, dizia a carta.

“’Gostaria de falar sobre os cômodos secretos e algumas coisas que podem não ter sido ditas quando você comprou a casa’”, continuou o remetente.

Seguindo as pistas da carta, foi possível descobrir, inicialmente, um armário de bebidas secreto. As inúmeras garrafas de destilados antigas foram sobrepostas acima da lareira da sala de estar.

O tesouro empoeirado estava escondido atrás de um painel espelhado. Engradados fechados de vinho rosé francês com mais de 50 anos, desde a data de fabricação, puderam ser descobertos lá.

Depois, Matt e Courtney desvendaram mais um mistério: uma sala secreta no banheiro social. O cômodo estava cheio de baús. “Existe um espaço enorme. Vamos tentar descobrir como usar este espaço, mas agora é apenas uma sala legal”, disse a esposa.

Não obstante, o casal ainda descobriu uma série de objetos deixados pela outra família, incluindo um caixinha de música – que toca uma versão arrepiante da marcha nupcial.

Veja!