Divulgados nomes de quase 2 mil aprovados em concurso da Prefeitura de Goiânia: veja lista

Prefeitura de Goiânia divulgou, na tarde desta quarta-feira (25), os nomes de 1.972 servidores públicos aprovados no último concurso realizado pelo executivo da capital – cujas provas foram realizadas em maio e junho do ano passado. Para saber lista completa, clique aqui.

Os servidores serão lotados nos setores de educação, saúde, assistência social, esportes, infraestrutura, planejamento e administração.

Nesta primeira etapa, foram chamados 1.972 aprovados, número que é superior ao previsto inicialmente, de 1.376 vagas. Os nomes dos convocados devem ser publicados na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (25/01).

A área com o maior número de profissionais que serão chamados nesta primeira leva é a saúde. O edital

Neste e em outros cargos, portanto, já existe a convocação de aprovados no cadastro de reserva do certame. É o caso do cargo de auxiliar de atividades educativas, que tinha previsão para 200 vagas. Serão chamados, nesta primeira convocação, outros 200, o que totaliza 400 colaboradores. prevê 664 vagas, mas serão convocados 888.