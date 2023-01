Goiana que foi para o RJ fica chocada com o que acontece na praia e divide opiniões; veja

O relato de uma goiana sobre um tipo de comportamento comum nas praias do Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais e conseguiu dividir as opiniões dos internautas ao longo da semana.

Em um vídeo compartilhado no Tik Tok, a jovem afirmou que achou estranhou o fato de ver tantas pessoas fumando maconha na cidade e alegou que, para os cariocas, o uso da droga nas praias da cidade era algo normal.

Ela também completou dizendo que “todo lugar da cidade tinha cheiro de droga” e que chegou a ser abordada por um rapaz que lhe ofereceu brownie com maconha.

“Ontem, quando a gente estava indo embora, um cara veio oferecer falando: ‘Vocês não querem comprar um brownie de maconha?’. Eles falam isso como se fosse a coisa mais natural da vida. Tá uma família do lado e, quando você vê, tem jovens fumando maconha”, disse ela.

Nas redes sociais, muitos usuários afirmaram que o comentário da influenciadora foi preconceituoso e que cenas como essa podem acontecer em qualquer estado do Brasil.

“Não sai de casa essa daí, viu? Porque qualquer festa, encontro, piquenique, dia de parque, praia, cachoeira é bem assim em todos os lugares que eu já fui no Brasil kk”, escreveu um.

“Isso acontece em qualquer estado”, afirmou outro.

Já para outros, a situação na cidade é algo que ultrapassa a normalidade e a ação representa um desrespeito às pessoas que estão ao lado.

“Acho muito desrespeitoso e feio o povo ficar fumando, bebendo e enchendo o saco em lugar público de lazer”, expôs um usuário.

“Moro no Rio, na baixada, e ainda moro no Morro, e não acho isso normal. Inclusive, acho uma falta de respeito fazer isso próximo de familiares com crianças e idosos”, diz outro.

Veja alguns comentários:

Pra quem tá falando que não é legal, que não respeita à família do lado. Vocês esquecem que tem fumante de cigarro na praia e vcs acham normal ne? As vezes na “familia” ao lado tem o tiozão fumando o cigarrinho dele. Então deixa o povo fumar maconha na praia em paz. — Chris (@Chrisellenro) January 25, 2023

pior que a galera do RJ normalizou tudo de ruim e dps reclama do estado kk tiroteio, bala perdida, arrastão, facada no aterro pra roubar bike, bike itau tudo vandalizada, "brownie" na areia igual guaraviton e agua sim, eu sou carioca… mas não passo pano pra essas merda ae nao — M4rcos P4cchi3l3 (@marcospachiel) January 24, 2023

carai, a mulher descobriu que existem maconheiros que vão a praia https://t.co/2FzJJI7ylF — racha (@lracha_) January 25, 2023

q loucura fumar maconha na praia, eu acho mega estranho, nada normal https://t.co/KwuPQN49zE — fodase (@GuiSoligo) January 25, 2023

pior disso é os comentários… sério que as pessoas acham que criança é obrigada respirar marola em praia, em locais públicos? a falta de respeito e deturpação tá demais nessa geração que fala tanto de respeito mas não se dá e nem oferece aos outros! triste https://t.co/FykeN6EPNf — 🦋 (@ArianneSouzaaa) January 25, 2023