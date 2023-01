MC Daniel, dono do hit ‘Tubarão Te Amo’, vai se apresentar em Anápolis

O funkeiro MC Daniel vai marcar presença na festa Revoada do Falcão, em Anápolis. O evento acontece no dia 04 de março.



Conhecido como “O Falcão do Funk”, o músico tem 24 anos de idade e usou de sua música para superar uma depressão após perder ente querido.



O cantor vai animar a cidade com seus hits como “Tubarão Te Amo”, “Revoada”, “Balmain”, “Hino dos Mlks” e “Só Eu Sei”. Hoje o MC já acumula em sua redes mais de 9 milhões de seguidores.



A animação do cantor chega aos palcos anapolinos no dia 04 de março, no espaço do Stillus Hall, no Bairro de Lourdes.



Os ingressos podem ser adquiridos pelo aplicativo BaladaAPP, ou em um dos pontos de vendas espalhados pela cidade. Outras informações podem ser tiradas através do número (62)99380-5306.