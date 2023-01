Morre o empresário Robin El Hajj, que fez sucesso em Anápolis

O pai de uma das famílias mais tradicionais de Anápolis, Robin El Hajj, faleceu nesta terça-feira (24). Ele estava internado há cerca de dois meses. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a partida.

Tamine El Hajj, uma das filhas dele, usou o Instagram para homenagear o pai. “Tenho orgulho de ser sua filha”, “que garra você tem, meu pai, que coração bondoso, foi único nessa vida”, escreveu ela.

Robin já foi dono de uma confeitaria conhecida na cidade, que era localizada no bairro Jundiaí. Ele também era proprietário de um buffet para festas e já realizou eventos para artistas como Jorge e Mateus, Naiara Azevedo e Marrone.

O salão Villa Borghese Eventos também fez uma publicação no Instagram em homenagem. “Não há dor maior do que ter que dizer adeus a quem amamos. Nem há saudade tão eterna como aquela que nasce com o luto”.

Nos comentários da publicação, a empresa Raquel e Eunice Decorações, tradicional no meio de casamentos onde Robin atuava, também deixou uma mensagem.

“Um ser humano incrível que nos tratava com muito respeito e carinho, nossos profundos sentimentos à família, amigos e parceiros. Que o Espírito Santo nos console”, escreveu.