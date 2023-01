Marcada licitação para empresa que fará projeto do Viaduto do Recanto do Sol

A Prefeitura de Anápolis marcou para o dia 16 de março a licitação para contratação da empresa que vai elaborar os projetos do Viaduto do Recanto do Sol, na BR-153.

A abertura do processo está publicada na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (25).

A estrutura vai permitir o acesso direto entre os bairros Residencial das Rosas e Flor do Cerrado. A obra será em interseção em desnível e não tem data para início.

O Viaduto do Recanto do Sol é uma demanda antiga dos moradores. A região sofre com o alto fluxo de trânsito e poucas saídas para carros. Uma alternativa, até que a construção seja realizada, foi a criação de uma pista dupla que fará parte do complexo viário.

É esta pista que servirá como encabeçamento e passará sob o viaduto. A obra, orçada em R$ 23 milhões, está incluída no Anápolis Investe.

A Prefeitura disse que vai assumir a construção depois que o Governo Federal informou que não tem planos para executá-la. A estrutura também não consta no contrato de concessão da BR-153 à Ecovias do Araguaia.