Estudantes de Goiás podem garantir bolsa de até R$ 5.800; inscrições terminam domingo (29)

Está chegando ao fim o prazo para estudantes de Goiás se inscreverem no Programa Universitário do Bem (ProBem). As inscrições vão até domingo, pelo site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Ao todo serão oferecidas 5 mil vagas para universitários em situação de vulnerabilidade social. Deste total, 3,5 mil serão parciais, que vão custear até 50% do valor da mensalidade, e 1,5 mil integrais, que vão cobrir até 100%.

Os interessados em participar do processo seletivo devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), tenha vínculo com a instituição de ensinos superior e residir em Goiás.

O valor do benefício parcial pode chegar a até R$ 650 e o integral a R$ 1.500. No entanto, alunos de Medicina e Odontologia podem receber até R$ 2.900 e R$ 5.800, respectivamente.

Além da bolsa universitária, o estudante receberá acompanhamento socioassistencial e participará do Banco de Oportunidades, que promove a integração ao mercado de trabalho.