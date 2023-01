Fotógrafo dá verdadeira lição em resposta a comentário homofóbico de pastor de Anápolis

Após receber um comentário homofóbico vindo por parte de um líder religioso, o fotógrafo de Anápolis, Raffael Cesar Rodrigues, decidiu aproveitar a situação para dar uma verdadeira lição em resposta.

Tudo teve início em uma publicação do Instagram em que o assessor de modelos havia comentado e o pastor o respondeu com a fala preconceituosa.

No comentário, o líder religioso afirma ter entrado no perfil do fotógrafo na rede social e segundo ele, “tudo que se vê é ele produzindo o reflexo da própria imagem desconstruída de um “homem” frágil, delicado e sem nenhum princípio másculo da criação de Deus”.

As ofensas não param por aí, pois o pastor segue afirmando “a imagem ideológica do fracasso humano estampada tentando passar a ideia de livre, porém escravo de si mesmo na prática do pecado”.

Diante da situação, Raffael decidiu não deixar o comentário homofóbico passar e utilizou o próprio perfil da rede para dar uma verdadeira lição e desabafar sobre o ocorrido.

“No episódio de hoje: a opinião de um religioso que se diz ‘pastor’ sobre mim, ao entrar no meu perfil e fazer um julgamento no mínimo frágil e homofóbico, embasado em fotos…. o que me mostra MAIS uma vez, o quanto a igreja continua sendo falha e fazendo valer seu papel de afastar o ser humano cada dia mais de Deus”, desabafa o fotógrafo.

Até como uma forma de conscientizar outras pessoas a respeito das proporções que um simples comentário pode tomar, Raffael continua com uma forte reflexão.

“São comentários como o dele que são responsáveis por tantos jovens suicidando, em depressão, em surtos, expulsos de casa, sem amor, sem apoio e mendigando a aceitação de quem é exatamente igual a ele diante de Deus, mas que se julga superior por achar que seu pecado é inferior ao dele”, aponta.

“Não é uma crítica geral as igrejas, óbvio que existem pastores que são humanos e tem entendimento e sabedoria. Mas algumas exposições precisam ser feitas, porque nós estamos CANSADOS de em 2023 ainda termos que aceitar isso e ficarmos invisíveis, trancados e com medo. Essas pessoas precisam definitivamente PARAREM de agir em nome de Deus pra justificar suas fragilidades e preconceitos”, finaliza o texto.

Ao Portal 6, o pastor Rafael Roberto, responsável pelo comentário, justificou que apenas expressou a opinião dele com base naquilo que acredita e que não acredita que seja necessário levar isso adiante.

“Eu expressei apenas uma opinião referendada naquilo que acredito, do mesmo modo que ele exerceu a mesma livre opinião ao meu respeito com seu comentário anterior a minha fala. Não vejo necessidade de levar adiante isso”, pontuou.