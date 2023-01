O tema é sensível e é urgente falarmos sobre ele

O Ministério da Cultura do Governo Lula liberou quase R$ 1 bilhão para a Lei Roaunet neste mês de janeiro. Ao todo, os recursos serão destinados para financiar cerca de 2.000 projetos de artistas.

Entre os beneficiados está a atriz Cláudia Raia, com mais de R$ 5 milhões para produzir duas apresentações “Os Musicais”. Mas quero refletir sobre outro projeto, que será uma peça de teatro.

Ela vai abordar de “forma lúdica, os temas suicídio e abuso sexual, transmitindo ao público em geral a importância de como agir em caso de episódios desse gênero, a quem recorrer, e principalmente não ter medo de falar sobre o tema”. Esse projeto, denominado CLAREANA, será executado pela Moreno Produções e está autorizado captar até R$ 500 mil.

Confesso que quando li essas informações, a primeira impressão que tive é que o projeto da famosa atriz não vale 10 vezes mais do que o projeto CLAREANA. Também fiquei curioso sobre como tratar de forma “lúdica” temas tão sensíveis.

Mesmo sem ter a mínima noção do roteiro dessa peça, espero que retrate sem viés ideológico o que realmente acontece na vida real e sirva para conscientização da população.

Esse, por sinal, é o meu atual interesse trabalhando como médico legista. Há 12 anos servindo nesse ofício, já examinei e presenciei diversas situações desumanas e aberrantes. Entendo que chegou o momento de todos conhecerem mais do que vivenciamos no IML. E ao exemplificarmos, mostrarmos o verdadeiro panorama e construirmos soluções com governos, sociedade organizada e a rede de proteção a essas vítimas.

Quer uma amostra? Só neste mês de janeiro, em quatro dias de trabalho, já tivemos mais de 10 situações de prática sexual delituosa. Uma delas, a criança de 09 anos que foi abusada pelo próprio pai, e em outro dia pelo padrasto.

Torço para que mais pessoas apoiem essa causa, incluindo usando o dinheiro que está disponível nos projetos culturais.

É isso!