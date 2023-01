Pedágio inteligente tem caminho aberto para chegar a Goiás; veja como funciona

O anúncio da chegada da primeira rodovia federal no Brasil com sistema de cobrança de pedágio inteligente, denominado como Free Flow, abriu as portas para que esta novidade algum dia chegue também nas estradas de Goiás.

No momento, a nova modalidade está sendo implantada na BR-101, mais especificamente em determinados pontos do Rio de Janeiro, como em Itaguaí, no km 414, em Mangaratiba, no km 447, e também em Paraty, no km 538. A previsão é de que a cobrança eletrônica possa se iniciar já no mês de março.

O Free Flow é um projeto promissor que vai permitir que os motoristas paguem pelo pedágio de forma eletrônica, não havendo cancelas nos locais.

Ao Correio Braziliense, Eduardo Camargo, presidente da CCR Rodovias, empresa responsável pela novidade, explicou que a experiência com esta primeira rodovia vai permitir que a tecnologia possa também ser implementada em outras rodovias brasileiras.

Em Goiás, as concessionárias responsáveis pelos trechos que cortam o estado são a Triunfo Concebra, que administra a BR-060/153, mas vai deixar a concessão em breve, segundo acordo firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),e a Ecovias do Araguaia, que cuida de parte da BR-153/080 e 414.

Ao Portal 6, a Ecovias afirmou que “o pedágio no Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080) funciona de acordo com o previsto em contrato firmado junto à ANTT. Quaisquer mudanças nesse sentido, incluindo a modalidade free-flow, ocorrerão em caso de eventual orientação e direcionamento por parte dos órgãos reguladores”.

A Triunfo Concebra, por sua vez, lembrou que o projeto é piloto, implementado pela agência reguladora e exclusivo para este trecho da BR-101. A concessionária afirmou que “no contrato de concessão atual não prevê essa nova modalidade”.

Veja como funciona o pedágio inteligente:

A tecnologia Free-Flow que está sendo implantada na BR-101 vai permitir que os motoristas brasileiros façam viagens sem a necessidade de parada em pontos de cobrança, não havendo barreiras ou qualquer outro empecilho que obrigue a redução da velocidade.

A cobrança do pedágio pode funcionar automaticamente a partir da leitura de uma tag que será instalada no para-brisa dos veículos, tendo o valor descontado na fatura da operadora.

Uma outra opção para o recolhimento é pela placa do automóvel, no entanto, nesta o condutor terá que pagar a taxa por PIX, WhatsApp/Chatbot, por um aplicativo, ou então pelo site da concessionária que administra o determinado trecho.

Para que o Free Flow funcione pórticos de alta tecnologia são instalados nas regiões contempladas para que o sistema possa identificar os veículos e cobrar a tarifa de maneira eletrônica, sem a necessidade de parada.

