Qual animal você viu primeiro nesta foto? Existem 7 possibilidades com significados surpreendentes

Existem alguns testes espalhados pela internet cujo as respostas podem dizer muito mais sobre nós do que imaginamos.

Especialistas do portal Your Tango compartilharam uma imagem que podem definir qual a “linguagem de amor” de cada pessoa.

De acordo com o The Sun, são sete respostas possíveis e com significados diferentes de acordo com cada um dos animais que aparecem na imagem.

1. Pássaro

Caso você tenha visto primeiramente o pássaro, é possível que a dedicação as conversas seja a linguagem de amor que mais combina com você.

2. Caranguejo

O caranguejo simboliza que a possível linguagem de amor seja o toque físico. Você não é muito de elogiar as pessoas queridas com palavras, mas está sempre demonstrando carinho com gestos como abraçar.

3. Cavalo

Se você viu primeiro o cavalo, é capaz de que se identifique com os atos de serviço, que é realizar tarefas para as pessoas que gosta.

4. Golfinho

Outro animal que indica que a linguagem de amor é o toque físico. Mas neste caso, a explicação é de que você vive sonhando, enquanto o parceiro é o responsável por lhe trazer para o mundo real.

5. Pato

Caso o primeiro animal que viu na imagem seja o pato, você pode ter o toque de qualidade como a principal linguagem de amor. Neste caso é importante que o período passado juntos seja o mais agradável possível.

6. Cachorro

Outro indício de que a linguagem de amor é o tempo de qualidade. Porém, neste caso, é sobre colocar o outro à frente e sempre buscá-lo da melhor maneira possível.

7. Urso

Por fim, o urso simboliza que a provável linguagem de amor seja os presentes. Ou seja, você costuma expressar os sentimentos dando mimos para as pessoas.