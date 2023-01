Governo planeja levar assistência à saúde de pessoas trans para mais duas regiões de Goiás

O Governo de Goiás planeja ampliar o atendimento especializado às pessoas que já passaram ou ainda estão no processo de afirmação de gênero para unidades estaduais no Sudoeste Goiano e no Entorno Norte do Distrito Federal.

Por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a rede estadual já oferece serviços específicos às pessoas trans no Hospital Alberto Rassi (HGG), em Goiânia, e nos Ambulatórios Regionais de Itumbiara e de Senador Canedo.

A Subcoordenação de Atenção à Saúde da População LGBT, que integra a Superintendência de Saúde Mental e Populações Específicas, planeja, executa e acompanha o desenvolvimento das ações para o atendimento integral e específico aos transgêneros.

Atualmente, estão em pleno funcionamento o Serviço Especializado do Processo Transexualizador do Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG), totalmente financiado pela SES-GO; o Ambulatório do Processo Transexualizador Regionalizado de Itumbiara, cofinanciado pela SES-GO; e o Ambulatório Regionalizado do Processo de Afirmação de Gênero de Senador Canedo, que está em processo de credenciamento para receber os recursos do Estado.

No HGG, é realizado o acompanhamento psicossocial e clínico, pré e pós-cirúrgico, e cirurgias por equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por médicos ginecologista, urologista, cirurgião plástico e psiquiatra, além de psicólogo.