História de traição bomba no Twitter com amigo explicando estratégia usada por mulher no WhatsApp

Viralizou nas redes sociais o caso de um homem que contou no Twitter sobre uma amiga que conheceu na fila do supermercado e os internautas ficaram chocados com o relato da traição.

Identificado como Chico Neto, ele contou que a dupla começou a conversar enquanto esperava para ser atendida e, com o desenrolar do assunto, a moça explicou que havia ficado solteira recentemente.

O motivo para o término do relacionamento de 06 anos, de acordo com ela, foi apenas um emoji utilizado pelo ex. A mulher contou que o parceiro mandava sempre o coração vermelho nas conversas.

Em um determinado dia, ele teria mandado o emoji laranja por descuido. A ex-namorada ainda perguntou o porquê, mas o rapaz se fez de desentendido.

Curiosa, ela abriu o celular do companheiro, olhou as conversas do WhatsApp e encontrou um chat com o nome da “fulana” e um coração alaranjado, descobrindo toda a traição.

“Não tinha nenhuma mensagem, o cara apagou. Ela só mandou oi e a menina respondeu chamando de amor”, contou Chico aos seguidores da rede interativa.

O que mais impressionou os internautas foi o nível de habilidade dela para investigar a situação. “FBI perde para essa mulher”, brincou um. “Nossa, mas que mulher atenta. Estou chocada!”, disse outra.

“É batata: quem apaga conversas, tem culpa no cartório”, destacou uma mulher.

Veja!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!