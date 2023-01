Um jovem de 21 anos foi morto a tiros após sair de uma casa de forró, na madrugada deste domingo (29), em Niquelândia, região Norte de Goiás.

O Portal 6 apurou que a vítima havia sido abordada por um conhecido na festa momentos antes do crime, que o teria confrontado sobre uma suposta situação de humilhação em que foi submetido. O jovem desconversou e saiu do local posteriormente.

O rapaz foi seguido pelo homem, de 35 anos, até o pátio de estacionamento da pecuária da cidade, que fica ao lado da casa de forró. O suspeito efetuou vários disparos contra a vítima, que tentou fugir, mas acabou caindo na rua após ter sido atingida.

O autor fugiu em uma motocicleta Honda Biz de cor branca. Os bombeiros foram acionados e levaram o jovem até o Hospital Municipal, mas ele não resistiu e morreu na unidade. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Com a ajuda de testemunhas, a Polícia Militar (PM) identificou o autor do ataque e descobriu que ele possui um salão de cabelereiros no município. Contudo, o estabelecimento estava fechado e o suspeito não foi encontrado.