Placa na traseira de Fusca chama atenção de motoristas em Goiânia

O proprietário de um Fusca achou uma maneira criativa para tentar vender o veículo, em Goiânia, ao colocar uma placa na traseira do veículo.

O veículo costuma ficar estacionado em frente do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), no Setor Pedro Ludovico, e não passa desapercebido pela frase criativa.

“Vende-se ou troca-se por um Porsche”, diz o anúncio fixado na traseira do carro pelo proprietário do veículo, acompanhado do telefone para contato.

Clássico da Volkswagen, o Fusca fez história no Brasil e parou de ser fabricado em 1996. Já o Porsche é uma marca de veículos de luxo alemã.

E aí, já encontrou essa placa na traseira de Fusca?