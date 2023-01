Abertas vagas para professor de apoio e substituto em diversos municípios de Goiás

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com vagas abertas para os cargos de professor de apoio e substituto para diversos municípios do estado.

As oportunidades são para os profissionais com graduação completa, para os cargos de professor de apoio, ou que tenham finalizado a pós, no caso de docentes substitutos.

Para pleitear uma das vagas, os aspirantes devem fazer a inscrição pelo no site da instituição até o dia 02 de fevereiro. Não será cobrado taxa.

Entre os requisitos para a participação no processo seletivo, estão: ter nacionalidade brasileira e idade mínima de 18 anos. No caso das oportunidades para professor de apoio, os participantes devem apresentar um certificado de domínio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

As vagas para docentes substitutos abrangem os cursos de ciência da computação, direito, administração, pedagogia, história, educação física, psicologia, agronomia, geografia e outros.

Já para os de apoio, as funções são para os cargos de escrevente ledor, cuidador/higienizador e intérprete de libras.

Ambos os certames contarão com apenas uma etapa, a avaliação curricular, de caráter classificatório. Os aprovados receberão entre R$ 2.185,20 e R$ 2.856,60, a depender da função escolhida.

Mais informações sobre as oportunidades para professores de apoio ou substituto estão disponíveis nos editais.