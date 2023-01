Mulher que fez pedido na Amazon fica totalmente sem reação após o pacote chegar e a avó dela ver o que tinha dentro

Uma mulher viralizou no TikTok após contar a situação embaraçosa pela qual passou depois de realizar um pedido e receber outro totalmente diferente.

Identificada como Amanda Reed, ela comprou na Amazon uma mesa para colocar os itens de trabalho e estudo, mas o pacote entregue estava com um brinquedo sexual dentro.

Como não possui caixa de correio na casa onde mora, Amanda mandou a encomenda para a casa da avó do marido dela, que fica a alguns quilômetros de distância.

Ao receber a ligação da idosa, Amanda foi informada de que o pacote havia sido colocado na caixa de correio, mesmo a mesa não cabendo no espaço.

Ela pediu para que a avó do marido abrisse a encomenda, momento em que ocorreu a surpresa. O vídeo com mais de 2 milhões de visualizações rendeu diversos comentários dos usuários do TikTok.

“Alguma mulher está olhando para uma mesa agora dizendo ‘bem, isso não vai funcionar'”, disse um. “O tempo todo eu estava apenas pensando que seria uma mesa do tamanho de uma barbie”, brincou outro.

Amanda entrou em contato com a Amazon e recebeu o reembolso da empresa.